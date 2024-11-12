«Бабушки и мамки»: Буйнов рассказал об источниках вдохновения

Певец Александр Буйнов рассказал о своих источниках вдохновения. Его цитирует «Пятый канал».

«В основном женщины меня вдохновляют. Все, любого возраста: и бабушки, и мамки у которых много детей, и вот вы молодые», — сказал он, добавив, что от женщин «исходит необъяснимая энергия».

По словам Буйнова, в девушках ему важна женственность, даже если они кладут шпалы или занимаются боксом. Очерченные мускулы на женщинах артист не приветствует, а наличие образования и хобби делает их для него более привлекательными.

Накануне Александр Буйнов показал своих внучек-двойняшек. Он поделился редкими фото 15-летних Дарьи и Софьи, снятыми в танцевальной школе.

Знаменитый дед активно участвует в жизни не только девочек, но и 18-летнего внука Александра, который в 2024 году окончил президентское кадетское училище.

Ранее звезда Первого канала объяснила, почему стала редко видеться с внуками.