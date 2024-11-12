«Пошлого ничего нет»: Юрий Стоянов – об обиде мэра Дальнегорска на шутку о коррупции

В одном из скетчей шоу «100янов» актер Юрий Стоянов в роли ведущего новостей пошутил про мэра Дальнегорска, который якобы украл пять миллионов рублей из бюджета, хотя «мог бы 25, как мэр Ближнегорска». Мэр города Дальнегорск в Приморском крае Александр Теребилов обиделся на шутку и назвал ее «пошлым юмором».

Сам Стоянов заявил «Газете.Ru», что шутку можно назвать несправедливой, но никак не пошлой. Он добавил, что выбор существующего города для скетча — ошибка сценаристов, а не актеров.

«Программа «100янов» последний раз выходила в эфир в 2021 году. Не я пошутил — человек, который играет это, персонаж пошутил. Нет, я не слышал про это (про обиду. — «Газета.Ru»). Это, конечно, проблема сценария. К актерам какие претензии? Это сценарий. Во-первых, надо с терминами разобраться. Пошлого в этой шутке ничего нет. Она может быть несправедливой, но со словом «пошлость» надо уметь обращаться. Слово «пошлость» никогда не имело и не будет иметь отношения к тому, в чем я занят. Это я так отвечаю. А если это несправедливая [шутка], если действительно авторы не прогуглили, не посмотрели в интернете, есть ли такой город, это, конечно, ошибка, но это их ошибка. Причем тут я?» — сказал он.

О своем недовольстве шуткой из шоу «100янов» о коррупции в городе мэр Дальнегорска Александр Теребилов сообщил в соцсетях. Он выразил сожаление, что сценаристы программы «не посмотрели на карту страны», выбирая город для сюжета.

«Между фантастикой и реальностью — все-таки большая разница. Как и между острой сатирой и пошлым юмором, гротеском и похабщиной. Жаль, что сценаристы этого ролика не посмотрели на карту страны, выбирая названия городов для юмористического сюжета. Или им было попросту безразлично? Они же не стали высмеивать свою родную Махачкалу, откуда они родом. Вымышленного Ближнегорска и правда не существует, а Дальнегорск — город хоть и далекий от столицы, но реальный, с настоящими людьми и историей, требующей к себе уважения», — написал чиновник.

Ранее мэра Дальнегорска Александра Теребилова поймали на парковке на местах для инвалидов.