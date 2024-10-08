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Мэра российского города поймали на парковке на местах для инвалидов

В Дальнегорске заметили мэра, который паркует свой Lexus на местах для инвалидов

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Телеграм-канал «Amur Mash»

Мэра Дальнегорска Александра Теребилова поймали на парковке на местах для инвалидов. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«62-летний Александр Теребилов полжизни за рулем. Сейчас водит люксовый LS500, но ставит его почему-то под знаком для маломобильных», — говорится в публикации.

Журналисты поинтересовались у градоначальника причинами подобного поведения, но ответа не получили. Отмечается, что на автомобиле зарегистрирован еще только один штраф — за превышение скорости.

В июле 2023 года Вячеслав Володин заявил о том, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран.

3 августа 2023 года президент России Владимир Путин также сказал, что чиновники министерств и ведомств должны ездить на отечественных автомобилях.

В Минпромторге подготовили список машин, которые рекомендованы для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. В него вошли бренды Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич».

Ранее в Сочи арестовали имущество бывшего мэра и его жены.

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