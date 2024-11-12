Меган Фокс ждет четвертого ребенка

meganfox/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская актриса Меган Фокс рассказала, что ждет четвертого ребенка. 37-летняя звезда опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок положительного теста на беременность.

«Ничто и никогда не потеряно. С возвращением», — подписала кадр она.

Кроме того, Фокс показала кадр из новой фотосессии, на котором позирует обнаженной и в черной краске — одной рукой прикрывает грудь, другой придерживает растущий живот.

Слухи о новой беременности актрисы появились, когда она показала изменившуюся фигуру в клипе своего жениха Machine Gun Kelly «Lonely Road».

После в окружении актрисы заявили, что она не ждет ребенка.

В 2023 году Меган в своей книге рассказала, что у нее случился выкидыш.

У Меган уже есть трое сыновей: Ной, Бодхи и Джорни от экс-супруга Брайана Остина Грина. У Machine Gun Kelly есть 15-летняя дочь Кейси. Ребенок для пары будет первым совместным.

Ранее Machine Gun Kelly рассказал о лечении в рехабе.