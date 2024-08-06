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Machine Gun Kelly рассказал о лечении в рехабе

Рэпер Machine Gun Kelly признался, что лечился в рехабе из-за наркозависимости

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Chris Pizzello/Invision/AP

Рэпер Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер – настоящее имя) признался в YouTube-подкасте Bunnie XO Dump Blonde, что тайно прошел курс лечения в рехабе.

Бэйкер отметил, что не рассказывал о своем лечении от алко- и наркозависимости никому, кроме самых близких. Он признался, что некоторые психиатры и терапевты отказывались оказывать ему помощь. Певец сравнил свою борьбу с зависимостью с хождением по канатам.

«Это был мой первый раз, когда я отправился в реабилитационный центр», — уточнил артист.

Machine Gun Kelly уточнил, что уже год не употребляет наркотики и не пил алкоголь. Он начал свое лечение в рехабе в августе 2023 года. Рэпер рассказал, что его возлюбленная, актриса Меган Фокс, оказала ему огромную помощь в преодолении психологической ломки, которая возникает при отказе от запрещенных веществ.

«Я все еще осознаю, что этот путь будет трудным для меня, но я принимаю это и прощаю себя», — поделился певец.

26 июля появились слухи о беременности Меган Фокс. Причиной стал клип Machine Gun Kelly, в котором голливудская актриса продемонстрировала округлившийся живот в мини-платье с цветочным принтом. 28 июля артистка опровергла , что ждет ребенка.

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