Глюкоза о концерте в Красноярске: «Была чуть более раскрепощенная, чем обычно»

Певица Глюкоза (Глюк'oZa, настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) дала первое большое интервью после скандала в Красноярске, в котором снова объяснила причину своего состояния на летнем концерте. Беседу с артисткой опубликовал проект VSRAP Community в VK.

20 июля в Красноярске состоялся концерт Глюкозы, очевидцы которого заявляли, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах. Позже Чистякова-Ионова заявила, что причиной ее странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных.

В новом интервью Глюкоза подчеркнула, что на ее состоянии также сказался тяжелый перелет и смена часового пояса. По словам звезды, для зрителей стало «неожиданным» ее поведение, поскольку она всегда придерживалась здорового образа жизни и занималась йогой.

«В итоге я была чуть более раскрепощенная, чем обычно, а аудитория не была готова», — заявила Чистякова-Ионова.

22 октября Глюкозу задержали в аэропорту Шереметьево, а затем признали виновной по ч. 1 ст. 6.9 КоАП («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»). Вскоре артистка заявила, что полиция специально караулила ее в аэропорту по доносу, а сама она в тот момент была трезвой. Певица выразила мнение, что ее пытается «уничтожить влиятельный человек». Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, когда рэпер Гуф выйдет из рехаба.