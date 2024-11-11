Джареда Лето призвали снова обратиться к россиянам: «Хотелось бы узнать, не лукавит ли»

Продюсер Павел Рудченко выразил мнение, что певец Джаред Лето должен подтвердить свои слова о планируемых концертах в России. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, сейчас многие американские звезды «переобуваются» из-за сложившейся политической ситуации в стране. Рудченко хочет быть уверенным в том, что Лето «так определенно настроен к России».

«В будущем хотелось бы узнать, не лукавит ли Джаред Лето в своих высказываниях, действительно ли он так думает или это исходя из политической ситуации в США...» — заявил продюсер.

12 октября Джаред Лето выступил в Белграде со своей группой 30 Seconds To Mars. Во время выступления он спросил, много ли на концерте в Сербии россиян — их оказалось больше, чем сербов. Исполнитель пообещал собравшейся публике, что проведет концерт в России. Также он заявил о планах выступить и на Украине.

Позднее Лето предложили 100 млн рублей за концерт в России. Также в Госдуме поддержали идею музыканта — депутат Елена Драпеко признавалась, что «была бы рада» гастролям Лето в стране. Она выражала мнение, что его российских поклонников достаточно много, чтобы окупить затраты на приезд.

Ранее певица Лолита сообщила, что ее концерт в Ярославе пытались сорвать активисты.