В Госдуме высказались о возможном концерте Джареда Лето в России

Депутат Госдумы, первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко поддержала желание американского певца и солиста группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето выступить в России. Ее цитирует РИА Новости.

«Буду рада, если он приедет на гастроли», — сказала она.

Драпеко высказала мнение, что выступления Лето могут собрать достаточно поклонников, чтобы окупить затраты на гастроли.

12 октября Джаред Лето выступил в Белграде со своей группой 30 Seconds To Mars. Во время выступления он спросил, много ли на концерте в Сербии россиян — их оказалось больше, чем сербов. Исполнитель пообещал собравшейся публике, что проведет концерт в России.

Накануне председатель движения «Ветераны России» и доброволец СВО Ильдар Резяпов предложил Джареду Лето выступить в России с гуманитарной миссией.

Ранее Джареду Лето предложили 100 млн рублей за концерт в России.