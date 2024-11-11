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В ОАЭ пропала бывшая жена шоумена Гогена Солнцева

Шоумен Солнцев сообщил, что его экс-супруга Терешкович пропала два месяца назад

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solntcev/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Шоумен Гоген Солнцев сообщил, что его бывшая супруга, пенсионерка Екатерина Терешкович пропала в ОАЭ почти два месяца назад. Его слова передает «СтарХит».

«Катя исчезла. Спустя время мы выяснили, что она собрала деньги со своих подруг и вместе с ними отправилась в Эмираты на курсы», — рассказал шоумен.

Падчерица Терешкович, нынешняя супруга Солнцева Полина подтвердила изданию эту информацию. Она уточнила, что поддерживает связь с родными знакомых матери, которые отправились вместе с ней за границу. Ее подруги также не выходят на связь после отъезда.

Семья Терешкович надеется, что причиной исчезновения стало то, что женщина «просто загуляла».

Жена Гогена Полина Давыдова — неродная дочь его экс-супруги, пенсионерки Екатерины Терешкович, с которой шоумен развелся в 2021 году. У женщины есть двое сыновей 17 и 18 лет от первого брака.

28 февраля 2024 года Солнцев сообщил о рождении сына Ивана. Он опубликовал фото с детской ручкой и заявил, что сотворил «самое большое чудо на свете». Также шоумен рассказывал, что Терешкович не поддерживает связь с внуками, а также рассказал о ее проблемах с ментальным здоровьем. По словам Солнцева, пенсионерка «немало времени проводит в психиатрических клиниках».

Ранее стало известно, что ведущий «Пусть говорят» попал в больницу сразу после съемок ток-шоу.

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