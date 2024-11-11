Ведущий «Пусть говорят» попал в больницу сразу после съемок ток-шоу

Телеведущий Дмитрий Борисов признался, что однажды попал в больницу сразу после съемок передачи «Пусть говорят». Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на программу «Доброе утро».

Борисов не уточнил, когда произошел инцидент. При этом телеведущий рассказал, что его госпитализировали с аппендицитом, а в клинике врачи экстренно провели ему операцию.

Ток-шоу «Пусть говорят» вернется на «Первый канал» уже с 11 ноября. Как сообщает kp.ru, в новых выпусках студия обновится так, что все — зрители, гости и эксперты — будут сидеть лицом друг к другу.

Также раскрывается, что всю неделю на программе планируют говорить на тему телефонных мошенников, разбирая аферу с квартирой Ларисы Долиной, историю художника Никаса Сафронова и других. В качестве экспертов в эфире появятся известные пранкеры Вован и Лексус.

Недавно стал известен гонорар участников массовки обновленного проекта «Пусть говорят». Издание kp.ru сообщало, что зрителям обещают заплатить 1300 рублей за съемки в шоу, а молодым участникам — 1500 рублей, поскольку молодежь считается вип-гостем.

«Пусть говорят» убрали из эфирной сетки Первого канала после начала СВО, ее заменили новостными выпусками. С тех пор у программы вышло несколько спецвыпусков и серия передач с предсказаниями и прогнозами, но полностью она не возвращалась в эфир.

Ранее стало известно, что итальянский певец выразил готовность выступить в Донбассе.