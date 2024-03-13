Итальянский певец признался, что мечтает снова посетить Россию

Итальянский певец Аль Бано признался в беседе с ТАСС, что мечтает снова посетить Россию.

Аль Бано заявил, что ему очень не хватает поездок в Россию. Артист планирует вернуться, чтобы «отметить концертом наступление мира».

«И он обязательно наступит», — заявил певец.

Аль Бано занимался музыкой с детства. В 12 лет он написал свою первую песню «Addio Sicilia». В 1965 году он принял участие в конкурсе «Новые голоса», организованном музыкантом и актером Адриано Челентано. После победы в нем артист вошел в «клан Челентано».

Первая известность к Аль Бано пришла в 1967 году после выпуска песни «Nel sole». Однако наибольшую популярность ему принес дуэт с бывшей женой Роминой Пауэр. Они дважды выступали на конкурсе «Евровидение» — в 1976-м и 1985-м.

Наиболее известные песни Аль Бано и Рамины Пауэр — «Sharazan», «Felicita», «Ci sara», «Liberta». Артисты развелись в 1999 году. Аль Бано продолжает записывать студийные альбомы, последний из которых вышел в 2020 году. В 2013 году в Москве, впервые за многие годы, Аль Бано и Ромина Пауэр дали три совместных концерта с участием звезд итальянской эстрады.

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