К 89-летию Людмилы Гурченко устроят марафон на ТВ

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» устроит марафон фильмов с участием народной артистки Людмилы Гурченко, которой 12 ноября исполнится 89 лет. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Откроет киномарафон музыкальная сказка «Мама», в которой Гурченко исполнила роль мамы-Козы. При съемках фильма звезда сломала ногу из-за ошибки партнера, поэтому в дальнейших сценах снималась в гипсе — в том числе в заключительном танго с Волком на льду. Мюзикл покажут на телеканале 12 ноября в 07:05.

В 08:45 зрители увидят актрису в роли вечно молодой певицы Эмилии Марти из музыкального фильма «Рецепт ее молодости», снятого по пьесе Карела Чапека «Средство Макропулоса», а в 10:25 актриса предстанет в образе интриганки миссис Чивли в экранизации комедии Оскара Уайльда «Идеальный муж».

Затем, в 12:05, на канале покажут один из первых фильмов Гурченко — драму «Сердце бьется вновь…» режиссера Абрама Роома. А в 13:45 состоится показ знаменитой музыкальной комедии «Девушка с гитарой», сценарий к которой был написан специально для артистки на фоне успеха «Карнавальной ночи» с ее участием.

В 15:25 телеканал покажет фильм Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих», а позднее, в 19:40 — комедию «Любовь и голуби». Под конец вечера зрители увидят мелодраму «Любимая женщина механика Гаврилова», за которую Гурченко получила приз за лучшую женскую роль на Международном кинофестивале в Маниле. Наконец, завершит киномарафон фильм «Пять вечеров» Никиты Михалкова.

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