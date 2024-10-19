Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шэрон Осборн обвинила музыкальную индустрию в трагедии с Лиамом Пейном

Телеведущая Шэрон Осборн заявила, что музыкальная индустрия сломала Лиама Пейна

close
Faye Sadou/IMAGO/Global Look Press

Телеведущая и продюсер Шэрон Осборн осудила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) представителей музыкальной индустрии за то, что они отвернулись от экс-солиста One Direction Лиама Пейна.

«Лиам, мое сердце болит. Мы все тебя подвели. Где была эта индустрия, когда ты в ней нуждался?», — написала бывшая судья шоу «X-фактор».

По словам Осборн, Пейн был еще ребенком, когда присоединился к группе One Direction и вошел в одну из самых сложных индустрий в мире. Она предположила, что быстрая слава могла сломать музыканта.

«Немного честности, спасибо Шэрон! Эта индустрия постоянно подводит людей»; «Это, наверное, самые честные слова, которые были сказаны. Большое уважение»; «Уже давно пора что-то менять в индустрии», — написали интернет-пользователи под постом телеведущей.

Бывшего солиста One Direction Лиама Пейна не стало ночью 17 октября в Буэнос-Айресе. Он упал с третьего этажа отеля, в его номере нашли наркотические вещества. Перед трагедией сотрудники гостиницы пожаловались на неадекватное поведение артиста.

Позднее появилась информация, что экс-солист One Direction страдал от депрессии из-за проблем с девушкой перед трагедией. Журнал People со ссылкой на источник утверждал, что музыкант был «крайне подавлен юридическими проблемами», связанными с бывшей невестой, американской моделью Майей Генри.

Ранее стало известно, что девушка Лиама Пейна прервала молчание после трагедии с экс-солистом One Direction.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами