Шэрон Осборн обвинила музыкальную индустрию в трагедии с Лиамом Пейном

Телеведущая и продюсер Шэрон Осборн осудила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) представителей музыкальной индустрии за то, что они отвернулись от экс-солиста One Direction Лиама Пейна.

«Лиам, мое сердце болит. Мы все тебя подвели. Где была эта индустрия, когда ты в ней нуждался?», — написала бывшая судья шоу «X-фактор».

По словам Осборн, Пейн был еще ребенком, когда присоединился к группе One Direction и вошел в одну из самых сложных индустрий в мире. Она предположила, что быстрая слава могла сломать музыканта.

«Немного честности, спасибо Шэрон! Эта индустрия постоянно подводит людей»; «Это, наверное, самые честные слова, которые были сказаны. Большое уважение»; «Уже давно пора что-то менять в индустрии», — написали интернет-пользователи под постом телеведущей.

Бывшего солиста One Direction Лиама Пейна не стало ночью 17 октября в Буэнос-Айресе. Он упал с третьего этажа отеля, в его номере нашли наркотические вещества. Перед трагедией сотрудники гостиницы пожаловались на неадекватное поведение артиста.

Позднее появилась информация, что экс-солист One Direction страдал от депрессии из-за проблем с девушкой перед трагедией. Журнал People со ссылкой на источник утверждал, что музыкант был «крайне подавлен юридическими проблемами», связанными с бывшей невестой, американской моделью Майей Генри.

Ранее стало известно, что девушка Лиама Пейна прервала молчание после трагедии с экс-солистом One Direction.