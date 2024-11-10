Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Писательница Робски задолжала ФНС почти 1 млн рублей

Mash: писательница Оксана Робски задолжала ФНС 900 тыс. рублей

close
Валерий Мельников/РИА Новости

Писательница Оксана Робски задолжала ФНС (Федеральной налоговой службе РФ) 900 тыс. рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

За что Робски (настоящее имя Ксения Полянская) не уплатила налоги, информации пока нет. Журналисты отмечают, что светскую львицу разыскивают налоговые службы.

Робски известна как автор романа Casual о жизни российской бизнес-элиты. Сейчас писательнице 56 лет. Она проживает то в РФ, то в США, где находятся ее дети.

До 2014 и 2018 годов женщине принадлежали две фирмы в РФ, одна из которых занималась издательством книг.

Оксана Робски была замужем шесть раз. От первого брака у нее осталась дочь Дарья. Третий муж — Майкл Робски, гражданин Германии, в 1998 году занимался мебельным бизнесом в Москве, после развода оставил жене дом на Рублевском шоссе, а сам уехал в Азию. В браке у них родился сын Иосиф Робски. Четвертым мужем стал футболист и тренер Игорь Шалимов. А пятым — предприниматель Олег Горелышев. В начале 2010-х Робски переехала с пятым мужем в Калифорнию, где работала сценаристом музыкальных клипов. Поводом для переезда стали рекомендации врачей сыну Иосифу. У него была аллергия, и специалисты посоветовали жить в более мягком климате. 28 августа 2015 года в шестой раз вышла замуж за бизнесмена Олега, чью личность она скрывает.

Ранее суд отказался выпускать блогершу Лерчек из-под ареста, но смягчил наказание ее экс-супругу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами