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Суд отказался выпускать блогершу Лерчек из-под ареста, но смягчил наказание ее экс-супругу

Мосгорсуд оставил Валерию и Артема Чекалиных под домашним арестом до 26 ноября

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Мосгорсуд оставил блогеров Валерию и Артема Чекалиных под домашним арестом до 26 ноября. Об этом сообщает Super.ru.

Защита блогерши Лерчек ходатайствовала о том, чтобы ей смягчили наказание. Адвокат Чекалиной отмечал, что ей нужно сопровождать в школу своих детей тому подобное.

При этом суд пошел на встречу Артему Чекалину, разрешив ему общаться с родным братом и другими близкими родственниками. До этого Чекалин не мог видеться с младшим братом, поскольку тот проходил по делу как свидетель.

4 октября суд отправил экс-супругов под домашний арест по обвинению в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Позднее стало известно, что ущерб от деятельности Чекалиных может превышать 500 млн рублей.

По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей, которые тот совершил для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ». Операции совершались через банк в Дубае.

Ранее стало известно о многомиллионных убытках бизнеса Анастасии Решетовой.

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