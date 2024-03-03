7-летняя дочь Хабенского попала в больницу с заболеванием легких

Дочь артиста Константина Хабенского Александру госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, 7-летняя девочка почувствовала себя плохо вечером 2 марта. Она находилась вместе с бабушкой в квартире в центре Москвы. Родственница вызвала скорую, а медики настояли на госпитализации ребенка. Как отмечает канал, Хабенская-младшая страдает от заболевания легких.

Константин Хабенский предпочитает держать личную жизнь в тайне и лишь изредка дает интервью, в которых рассказывает о семье. В 2013 году народный артист России женился на актрисе Ольге Литвиновой, а в июне 2016 года у пары появилась дочь Александра. Через четыре года чета Хабенских пополнилась еще одним ребенком — дочерью Верой. При этом у актера также есть сын Иван от первого брака с журналисткой Анастасией Федосеевой.

24 февраля Хабенский оценил новый фильм «Мастер и Маргарита». В беседе с kp.ru актер намекнул, что остался не совсем доволен фильмом Михаила Локшина. Он заявил, что телевизионная версия работы будет убедительнее, чем та, что зрители увидели в кинотеатрах.

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