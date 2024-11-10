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Дени Вильнев ответил Тарантино, который назвал «Дюну» неоригинальной

Режиссер Дени Вильнев заявил, что ему безразлично мнение Тарантино о «Дюне»

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Global Look Press

Режиссер Дени Вильнев признался, что ему безразлично мнение Квентина Тарантино, который отказался смотреть обе части «Дюны». Его слова передает Variety.

В октябре создатель «Криминального чтива» объяснил свое нежелание смотреть работы Дени Вильнева тем, что уже видел киноадаптацию романа Фрэнка Герберта «Дюна», созданную Дэвидом Линчем в 1984 году. Также режиссер возмутился, что киноиндустрия потеряла оригинальность, поскольку появилось много ремейков.

В недавней беседе Вильнев заявил, что отчасти согласен с Тарантино: ему также не нравятся ремейки, которые не приносят ничего нового в исходный материал.

«Но я не согласен с тем, что я сделал ремейк. Это не ремейк, а адаптация книги. Я вижу это как оригинал», — пояснил режиссер.

Мировая премьера фильма «Дюна: Часть вторая» состоялась 6 февраля 2024 года. В день премьеры стало известно, что фильм обогнал первую часть по популярности. В сиквеле масштабной фантастики Дени Вильнев переносит на экран оставшуюся половину романа Фрэнка Герберта. Картина должна была выйти еще в 2023 году, но релиз перенесли на фоне забастовок сценаристов и актеров.

В конце июня появилась информация, что третья часть «Дюны» может выйти на экраны 18 декабря 2026 года.

Ранее стало известно, что Тейлор Свифт установила новый рекорд.

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