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Появились подробности скандала с Аллегровой на «Новой волне»

«МК»: журналисты боялись подойти к разгневанной Аллегровой на «Новой волне»

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Максим Блинов/РИА Новости

Певица Ирина Аллегрова, которая поругалась с журналистами на закрытии международного фестиваля «Новая волна — 2024», приехала на мероприятие уже не в духе. Об этом сообщает издание mk.ru.

Она выругалась на папарацци сразу по приезде, заявив: «Как я вас всех». Также исполнительница попросила прессу перестать ее снимать, после чего помощница певицы начала махать куском ткани фотографам в камеру.

Будучи на сцене, Аллегрова исполнила одну из своих старых композиций в новой обработке. Она не успела вступить вовремя, пропустив начало песни, но ушла в гримерку под громкие овации. Оттуда уже, утверждает mk.ru, Аллегрова вернулась «чернее тучи».

Ее помощники требовали у журналистов отойти, чтобы исполнительница смогла уехать с фестиваля без камер. Они обращались к прессе матом, а также били по аппаратуре.

Стоявшие рядом женщины, заявило издание, возмутились поведением певицы. Они подчеркнули, что Лариса Долина и Филипп Киркоров со всеми фотографировались в отличие от Аллегровой.

«Мы никогда не думали, что она такая! <...> К Аллегровой мы даже подойти побоялись», — заявили они.

Недавно сообщалось, что Ирина Аллегрова возмутилась поведением светящих ей в лицо журналистов. Интернет-пользователи разошлись во мнении относительно поведения артистки: некоторые посчитали, что певица правильно сделала, что «осекла» журналистов, а другие обвинили ее в высокомерии.

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