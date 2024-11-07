Певица Полина Гагарина сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что заболела.

По словам Гагариной, у нее появился «туберкулезный» кашель.

«Четвертый раз болезнь за эту осень… Люблю осень», — рассказала артистка.

Гагарина начала свою карьеру в программе «Фабрика звезд». Она выиграла второй сезон шоу. Певица также представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015», где заняла второе место.

24 июня Евросоюз наложил санкции на Гагарину. Одновременно с ней в черный список попали певец Shaman и актер Иван Охлобыстин. В европейском содружестве объяснили, что намерение ввести Гагарину в черный список связано с ее выступлениями на «мероприятиях, посвященных аннексии Россией украинских регионов».

17 октября Гагарина подала иск в Европейский суд с требованием снять с нее санкции. В своем иске певица указала на нарушения со стороны Совета ЕС, в том числе отсутствие причины внесения в список, невыполнение «бремени доказывания», а также несоблюдение принципа свободы выражения мнения.

Ранее Полина Гагарина заявила, что исполнила долгожданную мечту.