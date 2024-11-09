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Ревва объяснил, зачем сыграл пятую свадьбу с женой

Шоумен Ревва призвал мужчин играть свадьбы

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arthurpirozhkov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен Александр Ревва объяснил, зачем сыграл пятую по счету свадьбу с женой Анжеликой. Об этом он рассказал на шоу «Кстати» в VK Видео.

«Периодически играем свадьбу. Ну, допустим, на Мальдивах, там же можно!» — говорит он.

По словам 50-летнего артиста, ему нравится облачать жену в свадебное платье. Он призвал мужчин играть свадьбы, прежде всего, для жен, которые могут почувствовать себя красивыми.

Ревва отметил, что сейчас молодые пары часто отказываются от торжества, откладывая торжество или вместо него проводя скромный ужин.

Накануне Александр Ревва показал свою старшую дочь. Он публично поздравил Алису с 17-летием и поделился редким фото с именинницей в соцсетях.

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