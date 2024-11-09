Эксперт назвала шедевром вернувшуюся в храм Христа Спасителя икону

Икона Божией Матери «Всех скорбящих радость», которую вернули в храм Христа Спасителя, может принадлежать кисти коллег известного академического художника XIX века Федора Бронникова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующую отдела экспертизы и искусствоведческих заключений Музея имени Андрея Рублева Жанну Белик.

Белик назвала произведение шедевром и отметила — в музее считают, что оно написано для церкви академическим художником как минимум из круга Бронникова.

Специалисты, уточнила она, связывают работу с художниками, которые могли работать в храме Христа Спасителя.

«Все ее особенности сохранности соответствуют старению предметов этого времени», — говорит Белик, подчеркивая, что икона прекрасно сохранилось.

Федор Бронников (1827-1902) — один из крупнейших мастеров академического искусства. Окончив Академию художеств, Бронников написал образ Богоматери «Всех скорбящих радость». Именно эта икона не сохранилась, но его работы использовались другими иконописцами как образцы.

По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла икона Божией Матери «Всех скорбящих радость» была возвращена в храм Христа Спасителя в Москве. Икону передал РПЦ Алексей Кудинов, чья семья сохранила произведение в советское время.

Ранее «Газета.Ru» рассказала об истории, значении и традициях праздника Казанской иконы Богородицы.