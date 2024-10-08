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Тейлор Свифт обогнала Рианну по размеру состояния

Forbes: Тейлор Свифт с состоянием в $1,6 млрд стала самой богатой в музыке

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Andrew Kelly/Reuters

Состояние певицы Тейлор Свифт достигло $1,6 млрд, что позволило ей обогнать по этому показателю Рианну и стать самой богатой женщиной в музыкальной индустрии. Об этом пишет Forbes.

Отметки в 1 миллиард богатство исполнительницы достигло в октябре 2023 года на фоне ее шестого концертного тура «The Eras Tour», видеоматериалы с которого использовались для создания полнометражного фильма, получившего Золотой глобус в 2024 году. Этот фильм попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый кассовый концертный фильм в мировом прокате — его кассовые сборы превысили $250 млн.

Состояние занимавшей перед этим первую строчку рейтинга богатейших женщин в музыке певицы Рианны сейчас составляет $1,4 млрд.

До этого кандидат в президенты США Дональд Трамп признался, что ненавидит поддержавшую его соперницу Камалу Харрис певицу Тейлор Свифт.

Ранее в США мужчина заплатил $4000 за гитару с автографом Тейлор Свифт и разбил ее.

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