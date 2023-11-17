Звезда «Один дома» получит звезду на голливудской Аллее славы

Актер и исполнитель главной роли фильмов «Один дома» Маколей Калкин удостоился звезды на голливудской Аллее славы. Об этом пишет Yahoo News.

Артист получит 2675-ю по счету звезду, церемония награждения назначена на 1 декабря. Поддержать его придут актрисы Кэтрин О'Хара, которая сыграла мать персонажа Калкина, и Наташа Лионн. Продюсер Аллеи славы Ана Мартинез отметила, что артиста можно назвать неотъемлемой частью поп-культуры на протяжении нескольких десятилетий.

«Маколей Калкин уже несколько десятилетий является неотъемлемой частью поп-культуры. У него обширная творческая биография, но его фильм «Один дома» — один из самых любимых праздничных фильмов, известных во всем мире», — сказала Мартинез.

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