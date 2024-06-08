«Абсолютный бред»: Алексей Панин отреагировал на попадание в список экстремистов и террористов

Актер Алексей Панин признался в беседе с «Газетой.Ru», что не переживает по поводу включения в реестр экстремистов и террористов. Он намекнул, что не собирается возвращаться в Россию.

«Никак не отношусь. Я живу не в России, и мне неинтересно, кого они там кем объявляют. Обвинений мне не предоставляли, и все это абсолютный бред», — сказал Панин.

С 2020 года звезда «Жмурок» проживал в Испании. Осенью 2023 года Панин вместе со своей дочерью переехал в США и живет в Сан-Франциско. Артист признавался, что собирается остаться в стране надолго.

В мае 2023 года в отношении Панина возбудили уголовное дело за призывы в интернете к террористической деятельности и нарушению территориальной целостности России. Тогда же МВД России объявило актера в розыск. В карточке с его данными и фотографией в базе розыска ведомства было указано, что Панин «разыскивается по статье УК».

В феврале 2024 года районный суд Москвы принял решение о заочном аресте Панина на два месяца с момента экстрадиции или депортации артиста на территорию РФ либо с момента его фактического задержания на территории РФ. А 29 мая Росфинмониторинг внес Панина в список террористов и экстремистов.

Ранее дочь Алексея Панина показала фото, снятые в России.