Названо имя нового ведущего Comedy Club

Звезда «Слова пацана», актер Никита Кологривый станет новым ведущим юмористического шоу Comedy Club. Об этом сообщает «Российская газета».

Юморист Гарик Харламов предложит Кологривому выступать с ним на одной сцене в выпуске, который выйдет вечером 8 ноября на ТНТ. Ведущий объяснит свою инициативу тем, что Кологривый «часто оскорбляет людей в интернете», а теперь у него появится возможность делать то же, глядя им в глаза.

При этом в новости не уточняется, будет ли Никита Кологривый постоянным ведущим проекта Comedy Club.

В новом выпуске дуэта Харламова и Кологривого поговорит с Эльдаром Джараховым — именно на подкасте у блогера звезда «Слова пацана» раскритиковал своих коллег по сериалу за актерскую игру. Также Кологривый в качестве ведущего Comedy Club пообщается с певицей Аленой Апиной, с которой снялся в сериале «Комбинация».

В сентябре пресс-служба ТНТ сообщала о якобы закрытии проекта Comedy Club. Затем Гарик Харламов и Павел Воля опровергли объявление, назвав информацию «шуточным анонсом нового 20-го сезона передачи».

На телевидении проект Comedy Club стартовал в апреле 2005 года. Свою карьеру на шоу начинали — и стали известны на всю страну — многие российские звезды: Павел Воля, Гарик Харламов, Александр Ревва, Марина Кравец, Демис Карибидис, Тимур Родригез, Дмитрий Хрусталев и другие.

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