Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо имя нового ведущего Comedy Club

Актер Никита Кологривый станет новым ведущим шоу Comedy Club

close
Пресс-служба ТНТ

Звезда «Слова пацана», актер Никита Кологривый станет новым ведущим юмористического шоу Comedy Club. Об этом сообщает «Российская газета».

Юморист Гарик Харламов предложит Кологривому выступать с ним на одной сцене в выпуске, который выйдет вечером 8 ноября на ТНТ. Ведущий объяснит свою инициативу тем, что Кологривый «часто оскорбляет людей в интернете», а теперь у него появится возможность делать то же, глядя им в глаза.

При этом в новости не уточняется, будет ли Никита Кологривый постоянным ведущим проекта Comedy Club.

В новом выпуске дуэта Харламова и Кологривого поговорит с Эльдаром Джараховым — именно на подкасте у блогера звезда «Слова пацана» раскритиковал своих коллег по сериалу за актерскую игру. Также Кологривый в качестве ведущего Comedy Club пообщается с певицей Аленой Апиной, с которой снялся в сериале «Комбинация».

В сентябре пресс-служба ТНТ сообщала о якобы закрытии проекта Comedy Club. Затем Гарик Харламов и Павел Воля опровергли объявление, назвав информацию «шуточным анонсом нового 20-го сезона передачи».

На телевидении проект Comedy Club стартовал в апреле 2005 года. Свою карьеру на шоу начинали — и стали известны на всю страну — многие российские звезды: Павел Воля, Гарик Харламов, Александр Ревва, Марина Кравец, Демис Карибидис, Тимур Родригез, Дмитрий Хрусталев и другие.

Ранее Гарик Сукачев прокомментировал лишение его водительских прав.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами