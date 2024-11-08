В Индии певец свернул курице голову и выпил ее кровь на глазах у зрителей

Правоохранительные органы Индии возбудили уголовное дело против певца Кон Вайи Сона, который свернул курице голову и выпил ее кровь на глазах у зрителей. Об этом сообщает NDTV.

Канал публикует видео, на котором одетый в карнавальную шапку в виде курицы музыкант выносит на сцену животное, которому затем сворачивает голову и выпивает его кровь из кружки. Фрагмент выступления активно разошелся по сети, после чего Сон был раскритикован большей частью интернет-пользователей.

Полиция Индии начала расследование инцидента после того, как о нем высказались местные зоозащитники из организации PETA. Активисты приложили к своему заявлению исследование из журнала Forensic Research and Criminology International Journal, в котором сказано, что проявляющие жестокость по отношению к животным люди в три раза чаще совершают тяжкие преступления. Подобных членов общества, считают в PETA, нужно принудительно отправлять на психиатрическую экспертизу и лечить.

В октябре стало известно, что в США спасли собаку, привязанную к столбу в ураган «Милтон». Сотрудники полиции во Флориде наткнулись на испуганную собаку, привязанную к забору и отчаянно лающую. Они не исключили, что животное могло быть оставлено своими владельцами.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли лису, застрявшую лапой в заборе.