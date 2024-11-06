Серов раскрыл, сколько Собчак заплатила ему за выступление на дне рождения

Певец Александр Серов признался в беседе с изданием «Абзац», что телеведущая Ксения Собчак не заплатила ему за выступление на ее дне рождения.

Серов объяснил, что спел бесплатно. По словам артиста, каждая песня прошла на ура.

«Потому что люди радовались, пели все. Ну, замечательно. Я под большим впечатлением и благодарен Ксении Анатольевне за приглашение», — поделился исполнитель.

5 ноября Собчак провела вечеринку по случаю своего дня рождения. На мероприятии появилась певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза). Артистка опубликовала в соцсетях фото с именинницей и поблагодарила ее за многолетнюю дружбу.

Известно, что Собчак поддержала Глюкозу после задержания в аэропорту Шереметьево. Певицу заподозрили в употреблении наркотиков. Тогда Собчак заявила, что в видео, предоставленном Глюкозой, артистка — «абсолютно в адеквате».

Глюкоза рассказывала, что в аэропорту Шереметьево в ночь на 22 октября к ней подошли сотрудники полиции, которые ждали именно ее и планировали задержание. По словам певицы, «один влиятельный» человек подал на нее заявление, из-за которого ее и заподозрили в употреблении наркотиков.

Ранее Фадеев ответил на опасения Собчак за будущее Савичевой.