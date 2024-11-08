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Появились кадры с сыгравшим Байдена Дмитрием Дюжевым в образе Трампа

Директор ТНТ Канделаки: Дмитрий Дюжев сыграл Байдена и Трампа в новом сериале

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Телеграм-канал «Тина Канделаки»

Директор ТНТ Тина Канделаки намекнула в своем Telegram-канале, что актер Дмитрий Дюжев появится в сериале «Гудбай» не только в образе экс-президента США Джо Байдена, но и сыграет новоизбранного американского лидера Дональда Трампа.

Канделаки опубликовала рекламный ролик, в котором Дюжев в образе Трампа в своем кабинете в Белом доме, работает поваром в McDonald's и проч. Судя по ролику, российский артист перевоплотился в президента США при помощи искусственного интеллекта.

Сериал «Гудбай» вышел на ТНТ 28 октября. По сюжету уже экс-президент США Джо Байден инкогнито посещает Россию и совершенно случайно остается жить в стране. Политик селится в «хрущевке», устраивается учителем английского языка в школу и пытается понять загадочную русскую душу.

Главную роль в шоу сыграл актер Дмитрий Дюжев. В недавней беседе с «Газетой.Ru» артист рассказал, что сбрил волосы ради перевоплощения в американского политика. Актер признался, что с трудом решился на то, чтобы расстаться с волосами, но результат его удивил.

Полное интервью с Дмитрием Дюжевым читайте здесь.

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