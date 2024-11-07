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Данко научат бросать гранаты и рыть окопы

Певца Данко научат армейскому ремеслу в добровольческом подразделении

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Телеграм-канал «Янина ПаVленко | Ялта»

Российский певец Данко (настоящее имя Александр Фадеев) после вступления в добровольческое подразделение «Барс-Крым» будет учиться «армейскому ремеслу». Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

«У нас будет 15 тренировок, на которых обучают всем основам, как обращаться с оружием, как бросать гранату, как рыть окопы. В общем, армейскому ремеслу», — сказал он.

По словам 55-летнего Данко, занятий у него еще не было — в подразделение он вступил только 7 ноября. Членам подразделения, продолжил артист, выдадут автоматы Калашникова, гранаты и другую военную амуницию, которая будет находиться дома у добровольцев, ожидающих приказа от командования.

Данко и его коллеги по подразделению заключили контракты с Минобороны и, как говорит он, «уже в обойме».

О том, что Данко вступил в ряды добровольческого подразделения «Барс-Крым», сообщила накануне глава администрации Ялты Янина Павленко. В Ялте певец проживает с женой и детьми.

Ранее Гуфу предложили выступить в госпиталях перед российскими солдатами.

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