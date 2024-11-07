«Переход во взрослую жизнь»: группа «Мураками» даст концерт с оркестром

Группа «Мураками» представит в Москве премьеру шоу в сопровождении казанского камерного оркестра «La Primavera» под управлением дирижера Рустема Абязова. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба коллектива.

Премьера шоу с десятками музыкальных классических инструментов состоится 24 ноября в концертном зале «Москва». Солистка группы Диляра Вагапова обещает, что концерт станет событием, которое откроет поклонникам группу заново.

«Для нас концерт с оркестром — это не новый этап, а переход во взрослую жизнь. Группе «Мураками» 20 лет, мы открыли новую главу третьего десятилетия, и мы ответственны за каждое слово и за каждую ноту», — говорит она.

Гитарист Раиль Латыпов отметил, что сейчас меломаны привыкли к совмещению рока и классики.

«Но я представляю, какой культурный шок вызвал рок-концерт Deep Purple с симфоническим оркестром в 1968 году, тем самым создав жанр «симфорок». И для «Мураками» — это большой шаг и событие, трепет, волнение и предвкушение. И самое главное то, как удивительно, когда ты в своей музыке начинаешь слышать звуки классических инструментов. В этот момент все, что ты делал столько лет, становится еще более важным и дорогим для тебя», — признается он.

Группа «Мураками» известна по хитам «0 км», «Бред. Сейчас коллектив совершает большой тур по России, ко дню рождения в 2024 году музыканты выпустили альбом «ХХ лет. The Best», представили нового гитариста, презентовали летний сингл «Гулять» и скоро представят еще несколько релизов. Концерт с оркестром, который станет финальной точкой юбилейного тура 2024 года.

Ранее сообщалось, что солистка группы «Непара» готовит сольный концерт.