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Россиянин из «Танцев со звездами» потерял 10 млн рублей после ареста за насилие в США

Танцор Чигвинцев подал встречный иск к жене, обвинившей его в насилии

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Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танцор из американской версии шоу «Танцы со звездами» Артем Чигвинцев потерял $100 тысяч (около 10 млн рублей) после ареста за насилие. Об этом сообщает TMZ.

Чигвинцев подал встречный иск против своей жены Никки Гарсии. По его словам, когда Гарсия обвинила его в домашнем насилии, он работал в «Танцах со звездами», однако после ареста он потерял место в телешоу и доход.

«Я также потерял доход от продвижения в социальных сетях, от которых Никки продолжает получать прибыль, поскольку она больше беспокоилась о своей карьере, когда солгала полиции, чем о моей», — утверждает он.

Чигвинцев был арестован в конце августа по обвинению в домашнем насилии после того, как подрался с Никки в присутствии четырехлетнего сына Маттео.

Прокуратура отказалась предъявить танцору уголовное обвинение, после чего жена подала на развод с ним. Теперь супруги спорят в суде об имуществе и опеке над ребенком.

Чигвинцев родился в Ижевске. В 2003 году специализирующийся на латиноамериканских танцах артист переехал в США. Участвовал в нескольких сезонах «Танцев со звездами» и других танцевальных шоу. В 2020 году появился в качестве гостя в эпизоде реалити-шоу «Семейство Кардашьян», в котором учил главу семьи Крис Дженнер и ее бойфренда бальным танцам.

В 2015 году британская телеведущая Ферн Бриттон заявила, что Чигвинцев, будучи ее партнером по «Танцам со звездами», во время тренировок мог ее толкнуть, ударить и даже угрожал жизни.

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