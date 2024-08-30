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Россиянина из «Танцев со звездами» арестовали за домашнее насилие в США

В США по подозрению в домашнем насилии арестовали танцора Артема Чигвинцева

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Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танцора из американской версии шоу «Танцы со звездами» Артема Чигвинцева арестовали в округе Напа (Калифорния, США) по обвинению в домашнем насилии. Об этом сообщает TMZ.

Как рассказали в офисе шерифа округа Напа, пострадавшая сотрудничает со следствием. Россиянина арестовали за нанесение телесных повреждений. Полицейские уточнили, что для ареста за это преступление травма должна быть видна.

Чигвинцев женат на рестлерше Никки Гарсиа (Никки Белла), но имя предполагаемой пострадавшей не разглашается. Пара воспитывает четырехлетнего сына Маттео.

Чигвинцев родился в Ижевске. В 2003 году специализирующийся на латиноамериканских танцах артист переехал в США. Участвовал в нескольких сезонах «Танцев со звездами» и других танцевальных шоу. В 2020 годупоявился в качестве гостя в эпизоде реалити-шоу «Семейство Кардашьян», в котором учил главу семьи Крис Дженнер и ее бойфренда бальным танцам.

В 2015 году британская телеведущая Ферн Бриттон заявила, что Чигвинцев, будучи ее партнером по «Танцам со звездами», во время тренировок мог ее толкнуть, ударить и даже угрожал жизни.

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