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Александр Петров похвалил Романа Полански за «детские глаза»

Актер Петров назвал потрясающей работу с режиссером Полански

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Александр Петров/VK Видео

Актер Александр Петров в интервью-шоу «Актерская студия» рассказал ведущему Вадиму Вернику о работе с польско-французским режиссером Романом Полански. Выпуск шоу доступен в Кино Mail.

По словам Петрова, Полански напомнил ему режиссера Леонида Хейфеца.

«И по глазам, и по тому, как он словно ребенок относится к этой профессии. Я в какой-то момент понял, что мы с ним на одном языке школы разговариваем», — поделился он.

Петров отметил, что и ему было легко работать с Полански, и Полански — с ним.

«Ему на тот момент было 89 лет, по его биографии уже снимаются фильмы, это культовая личность, культовое кино. Но вот это ощущение каких-то чистых детских глаз, такой жадности до работы — это потрясающе», — заключил актер.

Новогодняя комедия «Дворец» Романа Полански, главные роли в которой исполнили Александр Петров, Микки Рурк, Фанни Ардан, Оливер Мазуччи и Джон Клиз, вышла в российский прокат в ноябре 2023 года. Сюжет картины разворачивается 31 декабря 1999 года в роскошном отеле в Швейцарии. Гости-миллионеры готовятся к долгожданному Новому году — впереди ночь, полная причуд, пороков и странностей богатых и знаменитых.

В отечественном прокате из фильма вырезали сцену с российским лидером.

Ранее суд оправдал Полански, которого в 2019 году британская актриса Шарлотта Льюис обвинила в клевете.

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