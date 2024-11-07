Модель осталась без трусов в клипе Дельфина и обратилась в суд

Российская модель пожаловалась, что снялась в клипе «Дельфина» в красном белье, но осталась без трусов в финальном варианте видео. Telegram-канал Baza сообщает, что девушка подала в суд.

Она требует удалить клип с видеохостингов, опубликовать опровержение и выплатить ей 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Пройдя кастинг в клип «Месть», девушка узнала, что съемки будут проходить на стеклянном полу, снимать будут снизу, и модели должны быть в юбках и приличном красном нижнем белье.

Премьера «Мести» состоялась 2 августа, и девушка увидела, что при съемке цвет белья заменили на бежевый, и она кажется обнаженной. Когда она попыталась уговорить авторов поменять картинку, ей ответили, что все условия контракта были соблюдены. Кроме того, ей указали на то, что ее личность по изображению в кадре идентифицировать нельзя.

Накануне на сценаристку и режиссера Анну Меликян подали иск в столичный мировой суд из-за долга в размере 13 тыс. рублей.

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