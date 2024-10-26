Зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов объяснил громкие звездные разводы. Его цитируют «Аргументы и факты».

По словам депутата, вынос разводов на широкое обсуждение может быть связан с низкой культурой разводящихся.

«Одни скажут, что вот так у них произошло, принято такое решение. Скажут корректно, чтобы прекратить любые домыслы и сплетни, как, например, это сделал Shaman (Ярослав Дронов) А есть те, которые начинают смаковать свою тему и создают себе какой-то дополнительный пиар», — сказал он.

Рассказы о расставании в подробностях Милонов назвал «лютым пиаром».

«И мне кажется, это неэтично абсолютно и показывает такую знаменитость с не лучшей стороны», — заключил он.

В 2024 году также стало известно о разводах российских звезд Алсу, Нюши, Сергея Шнурова, разводиться намерена певица Анна Седокова.

Накануне предполагаемая возлюбленная Хью Джекмана, актриса Саттон Фостер подала на развод со сценаристом Тедом Гриффином.

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