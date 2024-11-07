«Соломоново решение»: адвокат Чекалина — об отказе суда отпустить блогера из-под ареста

Адвокат блогера Артема Чекалина назвал необоснованным его нахождение под домашним арестом. Так Сергей Гуров прокомментировал «Газете.Ru» отказ суда в апелляционной жалобе. Защитник добавил, что суд снял с бывшего мужа Лерчек некоторые ограничения — теперь блогер сможет общаться с близкими родственниками.

«Немного некорректно было решение суда первой инстанции о запрете общаться с любыми лицами, которые так или иначе обладают какой-то информацией по делу. Учитывая освещение в СМИ, понятное дело, что полстраны так или иначе знают об этом деле. Мы посчитали эту формулировку некорректной. Второй момент заключался в том, что запрет на общение со свидетелями, в круг которых могут попасть близкие родственники, тоже некорректный. Это привело к формальному запрету общаться с родными, в том числе с братом, с которым у него очень теплые отношения. Брат был допрошен только по тому факту, что он проживает по месту, где зарегистрирован Артем. В этой части изменили, запретили общаться только с обвиняемыми и со свидетелями по делу, кроме близких родственников», — сказал Гуров.

Он добавил, что Чекалину сократили срок домашнего ареста на два дня.

«Убрали юридические нюансы и сократили срок домашнего ареста на 2 дня, до 25 ноября. В общем и целом, полагаю, что решение суда справедливо в части удовлетворения и смягчения мер пресечения. Конечно, жаль, что оставили домашний арест, потому что запрет на выход из дома, на наш взгляд, ничем не обоснован в рамках данного дела. Но, как говорится, соломоново решение есть соломоново решение», — заключил адвокат.

4 октября московский суд отправил Валерию (Лерчек) и Артема Чекалиных под домашний арест. Блогеров подозревают в незаконном выводе более 250 миллионов рублей из России по подложным документам. По версии следствия, ключевую роль в деле играет Артем Чекалин, его подозревают в переводе средств для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через дубайский банк.

8 октября стало известно, что блогеры, которые провели в браке 12 лет и развелись в августе, обжаловали решение суда. 7 ноября СМИ сообщили, что суд апелляционной инстанции оставил Чекалиных под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что Лерчек заподозрили в попытке сбежать из-под домашнего ареста.