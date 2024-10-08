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Чекалины обжаловали решение о домашнем аресте

РЕН ТВ: блогеры Чекалины обжаловали решение о домашнем аресте

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины обжаловали решение суда о домашнем аресте. Об этом сообщает РЕН ТВ.

4 октября московский суд отправил Валерию и Артема под домашний арест по обвинению в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Чекалина подозревают в незаконном переводе платежей, которые тот совершил для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ». Операции совершались через банк в Дубае.

6 октября Лерчек дала признательные показания на допросе перед удовлетворением судом ходатайства о заключении ее под домашний арест.

Позже адвокат Катя Гордон сообщила, что Чекалина отказалась от ее услуг из-за страха публичности. По словам юристки, она узнала об этом только в самом суде.

7 октября стало известно, что ущерб от деятельности Чекалиных может превышать 500 миллионов рублей.

Ранее Кудрявцева заявила, что Лерчек «попутала берега».

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