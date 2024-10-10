Лерчек заподозрили в попытке сбежать из-под домашнего ареста

Блогеров Артема и Валерию Чекалиных заподозрили «в попытке сбежать из-под домашнего ареста», поскольку у знаменитостей сработали электронные браслеты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Экс-супруги находятся под арестом в разных домах с 4 октября. С тех пор опергруппа судебных приставов, заявляет канал, несколько раз приезжала домой к подозреваемым из-за поступающих сигналов.

У Валерии Чекалиной (Лерчек) датчик сработал дважды, а Артема — один раз. Знаменитости в эти моменты находились у себя дома. Не исключено, что звезды могли слишком далеко отойти от места, где пребывают под домашним арестом, или же причиной работы датчика стали радиопомехи.

По данным Mash, Лерчек заменили браслет «на всякий случай».

4 октября московский суд отправил Валерию и Артема Чекалиных под домашний арест по обвинению в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей, которые тот совершил для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ». Операции совершались через банк в Дубае.

6 октября Лерчек дала признательные показания на допросе перед удовлетворением судом ходатайства о заключении ее под домашний арест. Позднее стало известно, что ущерб от деятельности Чекалиных может превышать 500 млн рублей.

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