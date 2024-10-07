Стало известно о многомиллионном ущербе от деятельности Чекалиных

Ущерб от деятельности блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных может превышать 500 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Чекалины могли в общей сумме вывести более полумиллиарда рублей из разных банков, используя счета покупателей марафонов.

4 октября московский суд отправил Валерию Чекалину и ее экс-супруга под домашний арест по обвинению в нарушении статьи 191.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

По версии следствия, бывший муж Лерчек является ключевой фигурой в уголовном деле. Чекалина подозревают в незаконном переводе платежей, которые тот совершил для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ». Совершен платеж был через банк в Дубае.

6 октября Лерчек дала признательные показания в ходе допроса, который проводили следователи до удовлетворения судом ходатайства о заключении ее под домашний арест.

Позже адвокат Катя Гордон сообщила, что Чекалина отказалась от ее услуг из-за боязни публичности. По словам юристки, она узнала об этом только в самом суде.

Ранее Кудрявцева заявила, что Лерчек «попутала берега».