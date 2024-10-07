Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о многомиллионном ущербе от деятельности Чекалиных

112: ущерб от деятельности Чекалиных может превышать 500 млн рублей

close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Ущерб от деятельности блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных может превышать 500 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Чекалины могли в общей сумме вывести более полумиллиарда рублей из разных банков, используя счета покупателей марафонов.

4 октября московский суд отправил Валерию Чекалину и ее экс-супруга под домашний арест по обвинению в нарушении статьи 191.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

По версии следствия, бывший муж Лерчек является ключевой фигурой в уголовном деле. Чекалина подозревают в незаконном переводе платежей, которые тот совершил для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ». Совершен платеж был через банк в Дубае.

6 октября Лерчек дала признательные показания в ходе допроса, который проводили следователи до удовлетворения судом ходатайства о заключении ее под домашний арест.

Позже адвокат Катя Гордон сообщила, что Чекалина отказалась от ее услуг из-за боязни публичности. По словам юристки, она узнала об этом только в самом суде.

Ранее Кудрявцева заявила, что Лерчек «попутала берега».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами