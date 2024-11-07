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Пригожин объяснил, почему артистам не будет хватать гонорара в миллион рублей

Продюсер Пригожин: артистам нельзя ограничивать гонорар в миллион рублей

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Госдуме планируется рассмотреть законопроект об ограничении гонорара артистам суммой в 1 млн рублей. Излишки предлагается направить на развитие образования и здравоохранения. Однако продюсер Иосиф Пригожин в беседе с 360.ru раскритиковал инициативу, назвав ее унизительной и издевательской.

По мнению Пригожина, подобные идеи напоминают «издевательское самодурство» и вредят репутации их авторов. Свое мнение он объяснил тем, что артисты не забирают полностью выплаченные им гонорары, а платят своим командам и всем, кто помогает в организации выступления, в том числе танцорам, техникам и так далее.

В качестве примера продюсер привел певца Филиппа Киркорова, коллектив которого насчитывает 77 человек. В один миллион рублей расходы на оплату их труда не уложить, подчеркнул он.

«У него расходы под два миллиона. То есть он еще что, должен доплатить за это?» — задался вопросом продюсер.

Также он добавил, что нужно учитывать значительные траты исполнителей на инструменты, костюмы, технику и другие расходы, которые, в том числе, несут организаторы концертов. Кроме того, артисты платят налоги с гонораров, напомнил Пригожин, призвав депутатов «опомниться».

До этого депутат Госдумы Игорь Антропенко обратился к руководству телеканалов с призывом пересмотреть гонорары артистов эстрады в преддверии съемок новогодних огоньков. Он подчеркнул недопустимость того, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы.

Ранее продюсер Дробыш сравнил гонорары артистов эстрады с красной и черной икрой.

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