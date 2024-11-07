Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Борис Галкин раскрыл размер своей пенсии

Актер Борис Галкин заявил, что получает 50 тысяч рублей пенсии

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Заслуженный артист России Борис Галкин признался в беседе с aif.ru, что размер его пенсии составляет 50 тысяч рублей.

Галкин отметил, что эта сумма состоит из основной пенсии и доплаты от мэра Москвы за звание заслуженного артиста.

«Если бы не прибавка, у меня пенсии было бы всего 20 тысяч, и это, конечно, жалкие деньги», — поделился актер.

Галкин признался, что сочувствует народным и заслуженным артистам, живущим вне Москвы — они не могут получать дополнительные выплаты.

«Доплата в размере 30 тысяч — конечно, очень серьезная поддержка, и я выражаю мэру столицы благодарность и Союза кинематографистов, и Гильдии актеров, и театральных деятелей. Благодарность невероятная. Искренне говорю», — заявил артист.

Борис Галкин дебютировал в кино в 1967 году в фильме «Возмездие». В 1981-м актер стал лауреатом премии Ленинского комсомола, а в 1999-м удостоился звания заслуженного артиста России.

Галкин снимался в таких картинах, как «В зоне особого внимания», «Зеркало для героя», «Ответный ход», «Мы из будущего».

Ранее Григорий Лепс рассказал о планах на пенсию.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами