Борис Галкин раскрыл размер своей пенсии

Заслуженный артист России Борис Галкин признался в беседе с aif.ru, что размер его пенсии составляет 50 тысяч рублей.

Галкин отметил, что эта сумма состоит из основной пенсии и доплаты от мэра Москвы за звание заслуженного артиста.

«Если бы не прибавка, у меня пенсии было бы всего 20 тысяч, и это, конечно, жалкие деньги», — поделился актер.

Галкин признался, что сочувствует народным и заслуженным артистам, живущим вне Москвы — они не могут получать дополнительные выплаты.

«Доплата в размере 30 тысяч — конечно, очень серьезная поддержка, и я выражаю мэру столицы благодарность и Союза кинематографистов, и Гильдии актеров, и театральных деятелей. Благодарность невероятная. Искренне говорю», — заявил артист.

Борис Галкин дебютировал в кино в 1967 году в фильме «Возмездие». В 1981-м актер стал лауреатом премии Ленинского комсомола, а в 1999-м удостоился звания заслуженного артиста России.

Галкин снимался в таких картинах, как «В зоне особого внимания», «Зеркало для героя», «Ответный ход», «Мы из будущего».

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