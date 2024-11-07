Вдова Армена Джигарханяна делит квартиру с незнакомцем

Вдова народного артиста СССР Армена Джигарханяна, актриса Татьяна Власова проживает в квартире, которой владеет незнакомый ей человек. Об этом женщина сообщила на программе «Малахов».

По словам Власовой, недвижимость продали после того, как не стало ее супруга. Новый владелец планирует сделать из квартиры, в которой Армен Джигарханян прожил свои последние годы, музей.

Власова подчеркнула, что новый собственник не выходит с ней на связь уже четыре года. Пока актриса продолжает жить в квартире и оплачивает счета. При этом актриса боится, что ее отправят в дом престарелых, как только владелец заявит о своих правах на имущество.

Актриса Татьяна Власова — вторая супруга Джигарханяна, с которой он прожил более 40 лет, но в преклонном возрасте развелся. В 2016 году театральный режиссер женился на пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской, их брак продлился около полутора лет. В сентябре 2019 года Джигарханян сообщил, что воссоединился с Власовой, которая специально вернулась из США, чтобы ухаживать за мужем.

Армена Джигарханяна не стало 14 ноября 2020 года. У него произошла остановка сердца.

Ранее стали известны последние слова Армена Джигарханяна перед кончиной.