Стали известны последние слова Армена Джигарханяна перед кончиной

Вдова народного артиста СССР Армена Джигарханяна, актриса Татьяна Власова призналась на программе «Малахов», что супруг считал «самой большой ошибкой» свой роман с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Власова — вторая супруга Джигарханяна, с которой он прожил более 40 лет, но в преклонном возрасте развелся. В 2016 году театральный режиссер женился на Цымбалюк-Романовской, их брак продлился около полутора лет. В сентябре 2019 года Джигарханян сообщил, что воссоединился с Власовой, которая специально вернулась из США, чтобы ухаживать за мужем.

«Он в последнее время вообще очень мало говорил. Но одну страшную фразу он все-таки сказал в больнице: «Я проиграл свою жизнь» — вспомнила Власова.

Актриса призналась, что больше всего винит себя в разрыве с Джигарханяном. Сейчас она понимает, что во многом поступала неправильно. Власова отметила, что в момент напряженных отношений с супругом жила на две страны, поскольку муж не хотел проживать в США.

«Надо было активнее действовать в отношении этой женщины, которая своим появлением внесла сумятицу в нашу историю», — подчеркнула артистка.

Актера и театрального режиссера Армена Джигарханяна не стало 14 ноября 2020 года. У него произошла остановка сердца.

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