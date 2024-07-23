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Анастасия Волочкова рассказала, что педагог по балету не верила в ее успех

Балерина Анастасия Волочкова была худшей в балетном классе в начале учебы

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова в разговоре с «Пятым каналом» призналась, что изначально не имела физических данных для успеха в балете.

«Мне пришлось преодолеть и перебороть самые главные недостатки, а это отсутствие физических данных в балетном искусстве, потому что я пришла в балетную академию ребенком и у меня не было никаких данных», — рассказала звезда.

По словам Волочковой, в начале учебы она была худшей ученицей. Даже растяжка давалась будущей прима-балерине с трудом.

«Я сначала была самой худшей ученицей по балету. Этот комплекс у меня был всегда. Мне его еще усиливала педагог по балету, которая говорила, что я никогда не буду балериной», — призналась танцовщица.

Волочкова отметила, что стала успешной благодаря упорному труду.

Недавно Никита Джигурда заявил, что пытался спасти Анастасию Волочкову от алкоголизма. Он пояснил, что его помощь заключалась в том, что он предлагал балерине серьезные проекты. Однако, считает шоумен, бывшей приме Большого театра «невозможно» помочь. При этом Джигурда не стал скрывать, что выпивал вместе с танцовщицей после спектаклей, поскольку «это свято».

Сама балерина считает, что Джигурда намеренно отпускает едкие замечания в ее адрес из-за ссоры.

Ранее Наталия Гулькина прокомментировала скандал с выступлением Глюкозы в Красноярске.

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