«Аркейн» по League of Legends стал самым дорогим мультсериалом в истории

Компания Riot Games, известная по созданию игры League of Legends, потратила на создание анимационного сериала «Аркейн» $250 млн. Об этом сообщает Variety со ссылкой на инсайдера.

Таким образом, отметило издание, «Аркейн» стал самым дорогим мультсериалом в истории. На первый сезон Riot потратили порядка $80 млн, а на второй — около $100 млн. Часть затрат ушла на маркетинговую кампанию ($60 млн), что «намного больше», чем обычно тратит студия Netflix.

Инсайдер связывает расточительность компании с тем, что у разработчиков видеоигр не было до «Аркейна» опыта в анимации, но были большие амбиции. Они затягивали производство, долго работая над сценариями, что привело к увеличению стоимости. Второй сезон проекта был запущен, когда сценарий к нему еще не был полностью готов.

Также Riot потеряли около $5 млн на сделке с братьями Руссо, которые должны были создать фильм во вселенной League of Legends. В 2020 году компания договорилась с создателями франшизы «Мстители» о работе над проектом, но затем пересмотрела креативный план, после чего «заплатила» братьям-продюсерам за уход.

Премьера второго и заключительного сезона нашумевшего анимационного сериала «Аркейн» выйдет на Netflix 9 ноября. Новые серии должны будут завершить историю сестер Вай и Джинкс из мира Рунтерра, оказавшихся по разные стороны баррикад в масштабном противостоянии.

Первый сезон «Аркейна» вошел в список лучших сериалов 2021 года по версии «Газеты.Ru».

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