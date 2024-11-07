Подозреваемая в мошенничестве экс-жена депутата Госдумы оказалась арендодателем Инстасамки

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) арендовала квартиру у бывшей супруги депутата Госдумы Сергея Веремеенко Аллы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, в 2013 году женщина вместе с мужем стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Прокуратура Башкирии обвиняла Веремеенко в том, что они через свое ООО «Шоу-сервис» незаконно приобрели землю в центре города Уфы, на которой построили торговый центр «Огни Уфы».

Затем супруги продали свои владения за 2,7 млн рублей, что в 40 раз меньше рыночной стоимости. Ущерб бюджету составил 110 млн рублей. Mash подчеркивает, что расследование длилось несколько лет, но о его результатах не сообщалось.

4 ноября произошел пожар в арендованной квартире певицы Инстасамки на Тверском бульваре. Причиной возгорания стал неисправный камин. Всего сгорели 65 квадратов чердака и пострадали 15 квадратов квартиры.

По данным Mash, сейчас дореволюционный дом, где произошел пожар, до сих пор полностью обесточен. А в результате действий пожарной службы затопило несколько квартир.

МЧС проверяет законность установки камина и перепланировки в квартире Инстасамки. Сама Зотеева уже съехала из квартиры, которую арендовала за 550 тыс. рублей в месяц.

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