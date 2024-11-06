Бузова объяснила, почему поступила на географический факультет

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в беседе с изданием «СтарХит», что с детства мечтала стать артисткой.

Бузова отметила, что не могла подать документы в театральный институт, так как мать запрещала ей. Поэтому певица поступила на географический факультет.

«Родители сказали, мол, нужна серьезная профессия. Я выполнила их требование, но к чему это привело, вы знаете — я все равно стала артистом. Это мой путь!» — поделилась исполнительница.

Ольга Бузова стала участницей телепроекта «Дом-2», где получила наибольшую известность в 2004 году. С 2008-го по 2021-й звезда была ведущей программы. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-killah. В 2016 году вышла ее первая сольная песня «Под звуки поцелуев».

В декабре 2023 года Бузова пожаловалась, что люди до сих пор шутят на тему ее вокальных способностей. По словам артистки, на всех ее концертах был полный зал. Она заявила, что фанаты могут подтвердить отсутствие фонограммы на ее выступлениях. Бузова считает, что критикуют ее вокал только те поклонники, которые читают недостоверную информацию в интернете и СМИ.

Ранее Стас Ярушин заявил, что Бузову надо ставить в пример.