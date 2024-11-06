Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Саша Стоун рассказал о своем идеале женщины

Блогер Саша Стоун заявил, что хочет возлюбленную не из медийного пространства

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Блогер и спортсмен Саша Стоун рассказал в беседе с изданием OK!, что его идеалом женщины является его мать.

Стоун хочет найти себе возлюбленную, похожую на его родителя – любящую, понимающую, добрую и заботливую.

«Вообще я понял, что счастье любит тишину, поэтому для себя буду искать девушку не в медийном пространстве», — поделился блогер.

Саша Стоун получил широкую известность после проекта «Звезды в Африке», где стал одним из скандальных участников. В 2024-м он снялся в экстремальном шоу «Выжить в Дубае». На съемках проекта Стоун раскрыл свой роман с бывшей участницей Comedy Woman Надеждой Сысоевой. Однако вскоре после выхода шоу появились слухи об их расставании.

В июле Сысоева подтвердила разрыв. Артистка уточнила, что рассталась со Стоуном уже после шоу «Выжить в Дубае». Она предпочла не озвучивать причину разрыва.

Сысоева признавалась, что тяжело переживала расставание со Стоуном. Однако их разрыв выпал на потерю матери юмористки. По словам артистки, она отдавала все свои слезы в другую сторону.

Ранее Саша Стоун захотел стать президентом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами