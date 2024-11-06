Саша Стоун рассказал о своем идеале женщины

Блогер и спортсмен Саша Стоун рассказал в беседе с изданием OK!, что его идеалом женщины является его мать.

Стоун хочет найти себе возлюбленную, похожую на его родителя – любящую, понимающую, добрую и заботливую.

«Вообще я понял, что счастье любит тишину, поэтому для себя буду искать девушку не в медийном пространстве», — поделился блогер.

Саша Стоун получил широкую известность после проекта «Звезды в Африке», где стал одним из скандальных участников. В 2024-м он снялся в экстремальном шоу «Выжить в Дубае». На съемках проекта Стоун раскрыл свой роман с бывшей участницей Comedy Woman Надеждой Сысоевой. Однако вскоре после выхода шоу появились слухи об их расставании.

В июле Сысоева подтвердила разрыв. Артистка уточнила, что рассталась со Стоуном уже после шоу «Выжить в Дубае». Она предпочла не озвучивать причину разрыва.

Сысоева признавалась, что тяжело переживала расставание со Стоуном. Однако их разрыв выпал на потерю матери юмористки. По словам артистки, она отдавала все свои слезы в другую сторону.

Ранее Саша Стоун захотел стать президентом.