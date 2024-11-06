Стала известна стоимость недвижимости Сергея Дроботенко

Риелтор Юрий Паршиков в беседе с Telegram-каналом «Звездач» оценил стоимость недвижимости юмориста Сергея Дроботенко.

По данным «Звездача», Дроботенко владеет двумя квартирами в Москве. Одна из них, площадью 105 квадратных метров, расположена в престижном жилом комплексе в Хорошевском районе. Риелтор заявил, что стоимость квадратного метра в подобной квартире составляет 637 тысяч рублей.

Вторая квартира, площадью 36,8 квадратных метра, находится в районе метро Кантемировская. По словам Паршикова, средняя цена за квадратный метр в этой области составляет от 330 тысяч рублей.

В октябре Паршиков сообщил, что бывшая жена Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), блогерша Дилара Зинатуллина, купила квартиру за 80 миллионов рублей. На своем YouTube-канале блогерша опубликовала видео с румтуром. Гостиная новой квартиры знаменитости объединена с кухней.

Зинатуллина сделала ремонт в помещении. Она заменила полы, поставила зеркало, убрала мраморную стену, сменила мебель и установила террасу с цветами. Блогерша не собирается жить в новой квартире — она будет использовать ее как офис.

Ранее Сарик Андреасян и Лиза Моряк купили квартиру за 80 миллионов рублей.