Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сарик Андреасян и Лиза Моряк купили квартиру за 80 миллионов рублей

Риелтор Паршиков заявил, что стоимость квартиры Андреасяна достигает 80 млн рублей

close
sarik_andreasyan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Риелтор Юрий Паршиков заявил в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что стоимость квартиры режиссера Сарика Андреасяна и актрисы Лизы Моряк достигает 80 миллионов рублей.

Квартира находится в центре Москвы в старинном доходном доме. Площадь — более 147 «квадратов», а высота потолков почти 4 метра. Паршиков предположил, что знаменитости купили вторичку.

«Был капремонт. С учетом дорогостоящей мебели и технических излишеств стоимость может достигать 80 миллионов рублей», — рассказал риелтор.

Андреасян и Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В феврале 2023 года артистка родила дочь. Девочку назвали Элизабет.

В сентябре 2023 года Моряк похвасталась, что Андреасян подарил ей недвижимость. Она сообщила, что стала владелицей свадебного салона. В июне 2024 года режиссер купил актрисе автомобиль. Подарок приурочен к годовщине совместной жизни Моряк и Андреасяна.

Ранее Лиза Моряк призналась, что не снимается обнаженной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами