Сарик Андреасян и Лиза Моряк купили квартиру за 80 миллионов рублей

Риелтор Юрий Паршиков заявил в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что стоимость квартиры режиссера Сарика Андреасяна и актрисы Лизы Моряк достигает 80 миллионов рублей.

Квартира находится в центре Москвы в старинном доходном доме. Площадь — более 147 «квадратов», а высота потолков почти 4 метра. Паршиков предположил, что знаменитости купили вторичку.

«Был капремонт. С учетом дорогостоящей мебели и технических излишеств стоимость может достигать 80 миллионов рублей», — рассказал риелтор.

Андреасян и Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В феврале 2023 года артистка родила дочь. Девочку назвали Элизабет.

В сентябре 2023 года Моряк похвасталась, что Андреасян подарил ей недвижимость. Она сообщила, что стала владелицей свадебного салона. В июне 2024 года режиссер купил актрисе автомобиль. Подарок приурочен к годовщине совместной жизни Моряк и Андреасяна.

Ранее Лиза Моряк призналась, что не снимается обнаженной.